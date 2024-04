"Kāpēc es esmu šeit? Jo esmu tumšādains." Komiķa Džeroda Kārmaikla spilgtā runa "Zelta globusu" ceremonijā

Runas nobeigumā viņš sacīja: “Es būšu pret jums godīgs, es uzņēmos šo darbu, pieņemot, ka nekas nav mainījies. Es dzirdēju, ka viņi ieguva sešus jaunus tumšādainus biedrus. Apsveicu ar to. Vienalga. Protams... Bet ne tāpēc es esmu šeit.

Es esmu šeit jūsu visu dēļ. Es skatos uz šo telpu un redzu daudz talantīgu cilvēku. Cilvēki, kurus es apbrīnoju. Cilvēki, kuriem es vēlētos līdzināties. Cilvēki, uz kuriem esmu greizsirdīgs. Cilvēki, kas ir neticami mākslinieki. Neatkarīgi no tā, kāda ir Holivudas Ārzemju preses asociācijas pagātne, šis ir vakars, kurā mēs varam svinēt, un es domāju, ka šī nozare ir pelnījusi šādus vakarus!"

Komiķa runa tiek uzskatīta par vienu no spilgtākajām šīs ceremonijas pastāvēšanas laikā.

HBO televīzijā dienas gaismu tikko ieraudzījis dokumentāls seriāls par komiķa dzīvi. "Džeroda Kārmaikla realitātes šovs" (Jerrod Carmichael Reality Show) ir atklāts un reizēm sāpīgs mēģinājums aptvert viņa dzīvi kā tikko "no skapja iznākušam" tumšādainam vīrietim ar zināmu bēdīgu slavu. Seriālā iekļauti viņa privātie video, fragmenti no viņa stāvizrādēm, kā arī pavisam intīmi video no aizkulisēm. Komiķis beidzot atklāj savu patieso seju un ļauj ieskatīties dziļāk - viņš runā par mīlestību, draudzību, lojalitāti, ģimeni un darbu."