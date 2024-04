Izziņota pieteikšanās "Caur ērkšķiem uz…" jaunajai sezonai

Savukārt projekta ceturtās sezonas dalībniece Ināra vēlas uzrunāt tās dāmas, kuras dzīvē jūtas pazudušas un mazvērtīgas: “Es ikvienai iesaku piedalīties šajā fantastiskajā projektā, tas noteikti palīdz noticēt sev. “Ērkšķos” iespējams ielikt pamatus jaunai dzīvei, uzklausīt vērtīgus ieteikumus, kā tikt ārā kaut no visdziļākās bedres, ja tādā esi. Mana dzīve pēc projekta ir neapšaubāmi mainījusies - tas man palīdzēja un bija liels atbalsts. Reizēm viss, kas ir nepieciešams jaunam sākumam, ir ticība.”

Viens no būtiskākajiem aspektiem šajā projektā ir pārliecība, ka neviens, izņemot mūs katru pašu, nespēj un nedrīkst definēt, kā jāizskatās, jādzīvo vai jāuzvedas, lai būtu laimīgs. Kaut gan nav noslēpums, ka ik gadu “Ērkšķos” nobirst pa asarai, tas ir neaizmirstams un iedvesmojošs piedzīvojums, un iespēja, ko nevajadzētu laist garām. Projekts ir spirdzinoša vitamīnu deva, kas var ierosināt paliekošus uzlabojumus, ko pierādījuši mūsu kopējie iepriekšējo sezonu veiksmes stāsti,” pieteikties projektam sievietes iedrošina "Caur ērkšķiem uz..." producente Aija Strazdiņa-Ratinska.

Ja arī tu jūti, ka nepieciešama palīdzība no malas, lai izkāptu no komforta zonas un atbrīvotos no aizvainojuma, atkarībām un citām negācijām, kas traucē veidot stabilu dzīvi, negaidi un piesakies! Ja sapņo par jaunu sākumu, taču iepriekš nav pieticis apņēmības ko mainīt pašas spēkiem, piesakies projektam, rakstot e-pasta vēstuli uz gribu.piedalities@gmail.com līdz pat 10. maijam. Pieteikumā jānorāda informācija par sevi, e-pasts, tālruņa numurs, kā arī brīvā formā jāpaskaidro motivācija piedalīties projektā.