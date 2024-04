Evika Siliņa atklāti par cīņām ikdienā: "Parasti jau neļauj pateikt, ko tu patiesībā domā."

Pēc kādas no izvēlētajām dziesmām Siliņa norauš pa asarai, uz ko raidījuma vadītājs Jānis Šipkēvics norāda, ka esam dzīvi cilvēki – mēs jūtam, mums sāp, un mēs labi zinām, ka ir lietas uz mūsu pleciem, kuras ir atkarīgas tikai no mums. Ministru prezidente piekrīt, ka tas ir emocionāli:

Viņa turpina: “Šis ir viens no retajiem raidījumiem, kur man arī paprasa, ko es domāju, ko es jūtu, jo, nu, tās cīņas, protams, tās ikdienā ir ļoti, ļoti spriedzes pilnas. Tāpat arī Eiropā. Es domāju, tas, ka Baltijas valstis šobrīd, nu, mēs esam tādi karoga nesēji ne jau tikai dēļ Ukrainas, bet arī dēļ sevis pašiem, jo mēs jau ļoti labi apzināmies, ar kādiem riskiem mēs šobrīd saskaramies.

Es zinu, ja es esmu šajā lomā, šajā amatā šobrīd, tad man ir jāizdara viss iespējamais, lai maksimāli aizsargātu Latvijas cilvēkus. Es to daru no visas savas sirds un visa sava spēka, un ne vienmēr tas ir viegli, ne vienmēr varbūt pirmajā brīdī var redzēt tos rezultātus, bet, nu, tie soļi jāizmēra pāris tādus gājienus uz priekšu un var to rezultātu panākt. Manuprāt, tas, ka mēs spējam atrast sabiedrotos, kas mūs atbalsta, atrast arī tādas valstis, kas ir līdzīgās domās, koordinēt – tas ir tāds Latvijas spēks – diplomātija un arī tāda viedokļu līderu esamība.”