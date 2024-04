FOTO "Splendid Palace" norit dzejas slams ar Latvijas un citu valstu čempioniem

Katram no 20 dzejniekiem tika dotas trīs minūtes sava dzejoļa nolasīšanai vai deklamēšanai. Visaugstāko vērtējumu saņēmušie dzejnieki no Latvijas varēs piedalīties 2024. gada Latvijas Nacionālajā Dzejas slameru čempionātā novembrī.

Dzejas slams ir dzejas konkurss, kurā var piedalīties ikviens, kas raksta dzeju un vēlas to deklamēt auditorijas priekšā. Dalībnieku priekšnesumus vērtē žūrija un auditorija, piešķirot balles no 1 līdz 10. Puse no pirmās kārtas dalībniekiem, kas saņēmuši augstāko vērtējumu, var deklamēt vēl vienu savu dzejoli otrajā kārtā. Bet finālā iekļūst tikai trīs otrajā kārtā augstāko vērtējumu saņēmušie. Dzejas slamos uzvar tie, kuru radītie teksti un pasniegšanas veids izsaucis skatītājos lielāko interesi, sajūsmu un cieņu.