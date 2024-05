Grāmatmīļu namā "Valters un Rapa" atklās fotoalbumu "Pastaiga pa skaisto Rīgu"

"Pastaiga pa skaisto Rīgu" ir pasaulē pirmais vēsturisko fotogrāfiju albums ar papildināto realitāti, kurā iespējams redzēt arī mūsdienu attēlus un vēsturiskus video. Tas tapis, uzņēmumam “Pastaigas” sadarbojoties ar Latvijas Nacionālo arhīvu un Rīgas vēstures un kuģniecības muzeju, bet papildinātās realitātes iespēju izveidojis IT kopienas uzņēmums Digitālo inovāciju parks.

Papildinātajā realitātē, izmantojot bezmaksas mobilo aplikāciju "Old Riga", var redzēt to, kā 75 vietas izskatās mūsdienās, kā arī ir iekļauti līdz šim plašākai publikai neredzēti 20 vēsturiski video. Kopumā grāmatā redzams 221 fotoattēls, kas aptver periodu no 1920. līdz 1940. gadam.