Kura dziesma dominē Latvijas topos?

Straumēšanas tops

18. nedēļas straumēšanas topa pašmāju singlu trijnieks ir palicis nemainīgs - astoto nedēļu pirmajā vietā ir "Olas" ar hitu "Nārnija". Otrie ir Patrisha un Fiņķis ar "Raķešu zinātni", bet trešie - "Singapūras satīns" ar "Degvielu".

Desmitniekā ir pieci repera Wiesuļa un producenta sangvn singli: "Pasarg' Dievs", "Ko tā?", "Klāt", "Itālija" un "Runāju par lietu” (feat. Marko). Un arī "Singapūras satīns" topā ir pārstāvēts ar vairākām dziesmām, ne vien ar "Degviela", bet arī ar "Uz Seen" un "LABVAKAR” (feat. Ricky Done Did It!).

Foto: publicitātes

Arī lielā top 20 trijnieks ir nemainīgs - jau septīto nedēļu straumēšanas topa augšgalā ir producents Artemas ar retro noskaņās ieturēto hitu "I Like The Way You Kiss Me". Otrajā vietā ierindojusies apvienība "Olas" ar "Nārniju", bet trešais ir dziesminieks Hozier ar jaunāko singlu "Too Sweet". Šajā nedēļa topā ir divi jaunumi - Shaboozey ar "A Bar Song” (Tipsy) 19. vietā un Tomijs Ričmans ar "MILLION DOLLAR BABY" 20. vietā.

Radiostaciju tops