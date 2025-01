Kādi ir Latvijas mūzikas topa gada spilgtākie pieturas punkti?

Mūzikā valda dāmas

2024. gadā jaunus albumus izdeva pasaulē vadošās popzvaigznes, tajā skaitā Dua Lipa, Bejonse, Teilore Svifta, Charli XCX, Ariana Grande. Šo dāmu albumu singli vairākas nedēļas rezonēja arī Latvijas mūzikas topā, bet īpaši aktuāla bija Billijas Eilišas dziesma “Birds of a Feather” no maijā izdotā albuma “Hit Me Hard and Soft”, kas radiostaciju topa trijniekā bija gandrīz pusgadu.