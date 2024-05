Ieskats Osokina Brīvības festivāla Ukrainai speciālistu diskusijās

Norisinājās arī divas sarunu diskusijas – pirmā no tām bija veltīta individuālajai, uzņēmumu un politiķu atbildībai un cīņai ar propagandu Krievijas izraisītā kara Ukrainā kontekstā, savukārt otrā saruna bija par Latvijā patvērumu radušo ukraiņu mākslinieku integrāciju Latvijā.

Pirmās diskusijas dalībnieki bija žurnāliste, Ukrainas kara reportiere un vairāku dokumentālo filmu par karu Ukrainā autore Ieva Vārna, AS “Latvenergo” komunikācijas direktors, festivāla lieldrauga “Elektrum” pārstāvis Andris Siksnis, AS “Latvijas Finieris” padomes priekšsēdētājs Uldis Biķis, Latvijas Republikas 14. Saeimas deputāte, Ārlietu komisijas priekšsēdētāja biedre Irma Kalniņa un Ukrainas studiju centra vadītāja, mūziķe Viktorija Prituļaka.

Sarunā par Latvijā patvērumu radušo mākslinieku integrāciju Latvijā piedalījās mūziķes Anastasija Vasilenko, Darja Leleko un Viktorija Prituļaka. Anastasija Vasilenko un Darja Leleko, kuras Latvijā ieradās bēgļu gaitās, sarunas laikā no sirds pateicās latviešiem par lielo atbalstu jau no ierašanās brīža šeit, it īpaši par iespēju turpināt muzicēt, piedalīties projektos kopā ar latviešu māksliniekiem, darot darbu, ko viņas tik ļoti mīl.