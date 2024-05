Atceros, kā Latvija pirmo reizi piedalījās Eirovīzijā tālajā 2000. gadā – kā Renārs Kaupers lunkani locījās uz skatuves, dziedādams “My Star”. Atceros arī savu vilšanos, kad dziesmu konkursā uzvarēja kaut kādi divi veci dāņu onkuļi ar ģitārām, kuri vēlējās tikai vienu: “Fly on the wings of love. Fly baby fly-y-yy”…