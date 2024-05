Bukmeikeri pamatīgi kļūdījās! Zināms, kurā vietā Dons ierindojās savā pusfinālā

Dons otrajā pusfinālā saņēma 72 punktus - pa trim punktiem piešķīra otrā pusfināla valstis Sanmarīno un Nīderlande, četrus punktus - Austrija, piecus - Beļģija un Čehija, sešus punktus Latvija saņēma no Spānijas un Nīderlandes, un pa septiņiem no Šveices, Dānijas, Gruzijas un Maltas.

Ziņots, ka finālā Latvija saņēma 64 punktus. Žūrija piešķīra 36 punktus (vienu punktu saņēmām no Igaunijas, divus - no Polijas, trīs no Apvienotās Karalistes, četrus - no Dānijas un Spānijas, piecus punktus piešķīra Maltas žūrija, bet sešus - gan Luksemburgas, gan Gruzijas žūrija). Savukārt skatītāji balsoja šādi: Gruzija Latvijai piešķīra vienu punktu, Nīderlande - divus, Igaunija - trīs, Lietuva, Apvienotā Karaliste un Dānija - četrus, Īrija un Ukraina - piecus punktus.