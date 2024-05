Atgādinām, ka šogad tā sauktajos "Eiropas dziesmu svētkos" valdīja saspīlēta noskaņa. Piemēram, mirkli pirms fināla no konkursa tika izslēgta viena no favorītvalstīm - Nīderlande. Eiropas Raidorganizāciju apvienības (EBU) publicētajā paziņojumā tika pausts, ka Zviedrijas policija ir izmeklējusi sūdzību, ko iesniedza producēšanas komandas pārstāve pēc incidenta, kas notika pēc Nīderlandes pārstāvja Josta Kleina uzstāšanās pusfinālā ceturtdienas, 9. maija, vakarā.

Jau ziņots, ka Šveice žūrijas un skatītāju kopvērtējumā saņēma 591 punktu (365 no žūrijas, bet 226 no skatītājiem). Otrajā vietā ierindojās Horvātija ar 547 punktiem (210 no žūrijas, bet 337 no skatītājiem), bet trešajā vietā Ukraina ar 453 punktiem (146 no žūrijas, bet 307 no skatītājiem).