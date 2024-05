VIDEO Eirovīzijas skatītāju mīlulis slavē Donu

Jau ziņots, ka šogad Eirovīzijā uzvarēja Šveices pārstāvis Nemo, kurš saņēma 591 punktu (365 no žūrijas, 226 no skatītājiem). Horvātija ierindojās otrajā vietā ar 547 punktiem (210 no žūrijas, bet 337 no skatītājiem), bet trešajā vietā Ukraina ar 453 punktiem (146 no žūrijas, bet 307 no skatītājiem).