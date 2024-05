Ko apskatīt un kur piedalīties Muzeju naktī Rīgā?

No plkst. 19.00 līdz 23.00 būs iespējams piedalīties radošajā paklāju metu darbnīcā “Pasaules telpa”, lai, iedvesmojoties no krāšņā etnogrāfiskā mantojuma, atstātu šodienas sajūtu iemiesojumu zīmēs un krāsās.

Iedvesmojoties no plastiskās dejas pozām, ikviens SBM apmeklētājs, bet it sevišķi bērni, no plkst. 19.00 līdz 21.00 varēs radoši izpausties darbnīcā “Lido kā Aisedora!” un izveidot no papīra dejotājas figūru.