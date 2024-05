Pēdējais pāris šķiras? Eiropas mākslas vēsture dubultportretos

Izstādē eksponēti pāru portreti no Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja (RVKM) krājuma – pavisam sešdesmit darbi no muzeja mākslas kolekcijām. Gleznas, zīmējumi, grafikas un miniatūras, kas darinātas periodā no 17. līdz 20. gadsimtam. Arī kāds retāk redzēts formāts – gleznojums uz vara plāksnes.