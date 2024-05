10 neparasti fakti par Moldovu: ko šī valsts slēpj no svešiniekiem?

Vasara Moldovā ir festivālu sezona. Viens no populārākajiem pasākumiem ir Gustar mūzikas festivāls, kas notiek gleznainā āra vidē. Tāpat Moldova pārsteidz ar lavandu laukiem un Lavandas festivālu, kas katru gadu notiek Cobusca Nouă. Apmeklētāji var klīst pa smaržīgajiem laukiem, uzņemt skaistas fotogrāfijas un pat piedalīties lavandas tēmu darbnīcās un aktivitātēs.

2024. gada vasaras sezonā RIX Rīgas lidosta piedāvā savienojumus ar vairāk nekā 100 tiešo regulāro un čartera lidojumu galamērķiem. Regulārus lidojumus no Rīgas nodrošina aviokompānijas airBaltic, AEGEAN, British Airways, Finnair, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Norwegian, Ryanair, Transavia, Turkish Airlines, Uzbekistan Airways un Wizz Air. Savukārt no šā gada oktobra lidojumus no Rīgas uz Dubaiju uzsāks arī aviokompānija flydubai.