Režisora Zilbaloža filma "Straume" - starp Kannu kinofestivāla publikas un profesionāļu favorītēm

Filma "Straume / Flow" izrādījusies par vienu no 77. Kannu kinofestivāla iecienītākajām filmām, to savos labāko filmu topos iekļāvuši jau divi pasaulē pazīstami laikraksti. Britu izdevums "The Telegraph" filmu nosaucis starp sešām spēcīgākajām Kannu kinofestivāla filmām, savukārt amerikāņu izklaides industrijas izdevums "The Hollywood Reporter" Ginta Zilbaloža darbu iekļauj savā Kannu Top 20.