Latvijas mūzikas topa virsotnē gan lielie pasaules hiti, gan jauni pašmāju vārdi

Straumēšanas tops

Latvijas straumēšanas topa otrajā vietā ir Billija Eiliša ar “Lunch” - dziesma atrodama mūziķes jaunākajā albumā “Hit Me Hard and Soft” un klausītāji ar to pirmo reizi tika iepazīstināti slavenajā ASV festivālā “Coachella”. Savukārt trešajā vietā ir Artemas ar “i like the way you kiss me”.