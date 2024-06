Cauri kaulam, apkārt zemei! Klausītājus gatavs sapurināt smagās mūzikas festivāls “Zobens un Lemess”

Vēl viens no viesiem ir seno zemgaļu vēstures un kultūras pētnieku asociācija “Simkala” no Jonišķiem, kas atrodas netālu no robežas ar Latviju un kas ir piederīgi senās Zemgales (lietuviski – Žiemgala) teritorijai. Ilggadēja pētniecība un nozīmīgs ieguldījums zemgaļu kultūras izzināšanā un arī popularizēšanā, lai Lietuvā attīstītu amatieru interešu kustību, kuras fokusā ir senie zemgaļi. Izveidotas arī piemiņas zīmes Sidabres pilskalna un Garozas kaujas atceres zīme – un sagatavoti izdevumi ar seno dokumentu kopijām, kas bijušas nozīmīgas Zemgales vēsturē.