Kinofestivāls RIGA IFF izziņo vērienīgās 11. sezonas pirmos kinodarbus

Devīzes “Witnessing the World of Another” jeb “Pieredzēt citu pasauli” vadībā RIGA IFF programma tiks izrādīta 11 dienu garumā no 17. līdz 27. oktobrim, pulcējot apmeklētājus un ārzemju viesus festivāla mājvietā, kinoteātrī “Splendid Palace”, kinoteātrī “Forum Cinemas”, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un tiešsaistē visā Latvijas teritorijā.