Grieķijas salu daudzpusība: kas sagaida ceļotājus?

Roda – bruņinieku sala

Rodas sala, lielākā no Dodekanesas salām, ir vieta, kur saplūst vēsture un mūsdienīgums. Rodas sala, kas pazīstama kā Bruņinieku sala, piedāvā viduslaiku arhitektūras, seno drupu un satriecošo pludmaļu apvienojumu.

Savukārt Rodas pludmales tiek uzskatītas par vienām no labākajām visā Grieķijā - tām ir arī plašs piedāvājums ūdens aktivitātēm. Salas austrumu piekraste ir īpaši populāra ar tās dzidrajiem ūdeņiem un smilšainajiem krastiem.

Uz Rodas salu no Rīgas var aizlidot ar aviokompānijas airBaltic tiešo reisu.

