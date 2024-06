FOTO Cilvēku jūra un ielu dzeja: "Ghetto Games" kolizejā izskanējusi lielākā repa cīņa desmitgadē

Brīvruna ir daļa no hiphopa kultūras, un praktiski tā izpaužas kā spontāna rīmēšana uz vietas par iepriekš nezināmām tēmām un uzdevumiem. "Ghetto Games" batli atšķiras no citiem šāda veida pasākumiem ar to, ka dalībnieki nevar lietot necenzētu leksiku, taču tā ir nemitīga sacensība pat brīdī, kad jāpasaka kādam kompliments.