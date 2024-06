Foto Starptautiskajā fotokonkursā “Capture Your City” panākumus gūst pieci darbi, kuros attēlota Rīga

Ceturtdien, 6. jūnijā, Kopenhāgenā paziņoti starptautiskā pilsētvides fotogrāfiju konkursa “Capture Your City” laureāti. No vairāk kā 8000 fotoattēlu tika atlasīti 56 mākslinieciski vērtīgākie darbi, no kuriem tikai trīs tika atzīti par uzvarētājiem. Spoži panākumi un unikāla starptautiska atzinība ir pieciem māksliniekiem, kuru fotogrāfijā ir attēlota Rīga, jo iesniegtie darbi iekļauti atzītajā Dānijas Arhitektūras centra fotogrāfiju izstādē, un Janas Uljanovas darbs ieguva vienu no augstākajiem novērtējumiem - godalgoto 2. vietu.