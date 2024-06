"Nejūtos brīvs šajā teātrī." Ģirts Krūmiņš atklāti, kāpēc pameta JRT

Runājot par aiziešanu no JRT, viņš neslēpj: šim lēmumam briedis četrus gadus. "Ūdens pil un pil traukā, un kādā brīdī tas iet pāri malām.

Viņš turpina: "Atceros rītu, kad pamodos un sapratu: viss, esmu gatavs šim solim, manī nav šaubu, kas visu laiku bijušas, - varbūt tomēr nē, varbūt man tikai rādās, saņemies, tu vienkārši esi pārguris, sāc vēlreiz. Bija skaidrs, ka esmu šim solim gatavs, varu to izdarīt un manī nenotrīc neviena emocionālā stīga.

Tas, kas es esmu, patiesībā nevienam nav vajadzīgs, un to neviens vairs neredz. Es pats vairs neredzu, bet jūtu, ka sevi aproku, un jautājums: kā vārdā to daru - tik daudz paciešu to, kam šajā teātri nepiekritu? Sapratu - mērs ir pilns un neesmu gatavs upurēt savu dzīvi."