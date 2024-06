"Laika suns" solists jau sešus mēnešus atturas no alkohola; viņa ieraksts norezonē ar citiem mūziķiem

"Noteikti nenāku no vietas, kur dzērieni ir bijuši ķēpīgi lipīgs purvs, no kura nevar izkļūt, vienmēr esmu bijis sociāls dzērājs vai komforta baudītājs, esmu ieturējis garākas pauzes, esmu sekojis limitiem, esmu arī stādījis rekordus, redzējis, kā slēdz naktslokālus rīta pusē, un esmu redzējis iztukšojamies dzēriena pudeli, neizejot no mājas, bet būtiski, ka abus šos aspektus – sociālo un komforta – līdz šim esmu uztvēris nekritiski, varbūt pat aplami," raksta Račinskis.