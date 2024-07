Majors atklāj, vai "Positivus" varētu atgriezties Salacgrīvā

Intervijā norāda, ka "Positivus" ir kardināli mainījies: no festivāla dabas ielokā Salacgrīvā tas nonācis urbānajā Lucavsalā, muzikāli - no indī žanra tas kļuvis par skatuvi hiphopam. Uz to Majors atbild: "Ja festivālu turpinātu rīkot Salacgrīvā, kas prasa daudz vairāk līdzekļu, tas nespētu turpināties ar tik vērienīgu un aktuālu programmu. Salacgrīvā nav infrastruktūras, kur cilvēkiem palikt, bet publika, kas vēlas dzīvot telšu pilsētiņā, arvien sarūk. Šodienas jaunietis vēlas apmesties "Airbnb" dzīvokļos, viņa vēlme pēc komforta ir daudz augstāka nekā pirms desmit gadiem."