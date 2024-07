Ņemot vērā mūziķa plašo diskogrāfiju, koncerts noritēja vairāk nekā divas stundas, kuras laikā atskaņoja kā jaunos skaņdarbus, tā virkni iemīļotu melodiju, piemēram, "Heaven", "(Everything I Do) I Do It for You", "Summer of '69", un citas.