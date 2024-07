Jaunajā rakstu sērijā “Puse gadsimta” aplūkosim tās latviešu filmas, kurām šogad aprit 50 gadu. Pievērsīsimies arī to veidotāju dzīves gājumiem, iespējams, uzzināsim kādu mazzināmu biogrāfisku faktu vai notikumu no filmēšanas laukuma. Tāpat palūkosim, ko par dažādām 1974. gadā uzņemtajām filmām rakstīja tolaik aktīvie kritiķi un citi kino procesos iesaistītie.

Kinorežisors Aivars Freimanis savā grāmatā “Puikas gads” raksta: “I zirgu iejūgt, i pastalas sasiet, i pļaut, i linus kulstīt – to visu tik lieliski pieprata Boļeslavs, it kā tikai vakardien būtu no laukiem uz Rīgu pārnācis. Es ar skaudību skatījos uz Boļeslava rokām – tās bija tik sastrādātas, aprepējušas, saskrambātas, ka prasīties prasījās mūsu filmā.”