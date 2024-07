Aktrises un pusaudžu elka Šenonas Dohertijas (1971-2024) deviņus gadus ilgā cīņa ar krūts vēzi noslēdzās ar viņas dzīvības zaudēšanu 13. jūlijā. Drīz vien sociālo tīklu platformas apklāja fotoattēli, no kuriem daudzos aktrise bija redzama kopā ar savu kolēģi jauniešu seriālā “Beverlihilsa 90210” – Lūku Periju. Slavas nasta, kuru arī Latvijā pazīstamais seriāls uzkrāva jaunajai sievietei, sākotnēji šķita panesama. Taču laikam ne maratona garumā.

Lūka Perija aiziešana mūžībā 2019. gadā bija pirmais sāpīgais sitiens pa pakrūti noteiktas kultūrvēsturiskas ēras dalībniekiem un arī tās vērotājiem no malas. Ar šo ēru domājot seriālu “Beverlihilsa 90210”. Perijs, kurš seriālā atveidoja, varētu teikt, amerikāņu kinozvaigznes Džeimsa Dīna moderno versiju – skolas pašpuiku Dilanu Makeju – piedzīvoja pēkšņu insultu 52 gadu vecumā.

Lūka Perija parādīšanās uz ekrāna, kuru varētu apzīmēt ar vārdiem “pārsteidzoša atgriešanās”, bija epizodiska loma Kventina Tarantīno ASV kinoindustrijas vēstures spīdošajā portretējumā “Reiz Holivudā” (Once Upon a Time… in Hollywood, 2019).