FOTO un VIDEO Džeisors Derulo ar ugunīgu šovu noslēdz festivālu "Positivus"

Šogad festivālā uzstājās hiphopa mūzikas pārstāvis NEMZZZ, pašmāju repa klasiķis Ozols, viena no šīs vasaras karstākajām repa sadarbībām – reperis Wiesulis un bītmeikeris sangvn, kā arī grupa "Detlef". Wiesulis savā uzstāšanās reizē pulcēja vienu no pašiem lielākajiem skatītāju pūļiem pie trešās lielākās "Positivus" skatuves. Otrais pēc skatītāju atsaucības lieluma varētu būt laikmetīgā repa mūziķa Fiņķa un viņa pavadošās grupas koncerts.

Savukārt globālo IT problēmu dēļ atcēlās piektdienas hedlainera, viena no Atlantas apvienības "Migos" mūziķa Offset uzstāšanās, kā arī britu rokgrupas "Nothing But Thieves" koncerts.