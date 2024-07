Starp talantu un paviršību, nenopietnību un dziļdomību. Rīgā uzstāsies amerikāņu mūziķis Džons Mauss

Jau minētais izdevums “The New York Times” raksta: “Dziesmas, ko rada Mauss, ir sava veida fantāzijas par 80. gadu sintīpopu, kas mēdz robežoties ar parodijām. Dučiem tā saucamo chillave vai glo-fi apakšžanru mākslinieku – tieši tāpat kā Mauss – sajūsminās par tā laikmeta bungmašīnām, ledaini skanošiem sintezatoru akordiem un nolemtības pilniem, spalgiem vokāliem. Taču Mauss no tiem atšķiras, jo spēj new wave mūzikā saklausīt gregoriāņu dziedājumus.”