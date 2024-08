Kāzu izspēle Rucavas gaumē – Vītolnieku sētā Brīvdabas muzejā

Vispirms jau jābūt kāzu saimniecei un galda meitām. Saimniece bija īsta latvju dižā saimniece Ilze Briede. Galda meitas – cita par citu daiļāka. Alus puisis – to gan jau atradīs; tie vienmēr atrodas, ja ir daiļas galda meitas. Kāziniekiem jābūt no divām konkurējošām nometnēm – šajā gadījumā no Rucavas un Bārtas ciemīniem, kas jau izsenis slaveni ar saviem etnogrāfiskiem ansambļiem un asām mēlēm apdziedoties.