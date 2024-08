Latviešu dziedātāja un mūzikas producente ANNNA (īstajā vārdā Anna Madara Pērkone), kura plašāku atpazīstamību ieguva 2020. gada Eirovīzijas nacionālajā atlasē, konkursā "Supernova", ar savu jauno muzikālo projektu "Might Delete Later" nule uzstājusies prestižajā festivālā "Tomorrowland". Viņa ir pirmā latviete, kurai tas izdevies.

"Might Delete Later" ir unikāls elektroniskās mūzikas projekts, kurā balss pasta ziņas tiek pārveidotas par deju mūziku, proti, īpaši izveidotā tālruņa līnijā ikviens (jā, ikviens, arī tu!) var atstāt balss ziņu, kas vēlāk var kļūt par iedvesmu dziesmai.

Pagājušā gada vasarā viņi noslēdza "Positivus" festivālu pēc Sema Smita (Sam Smith) uzstāšanās, kā arī Deju svētku noslēguma koncertu Daugavas stadionā. Nu "Might Delete Later" aizvadījis uzstāšanos Beļģijas lielākajā mūzikas festivālā "Tomorrowland". Ziņots, ka festivāls šogad norisinājās divas nedēļas nogales un pulcēja 400 tūkstošus cilvēku no 200 dažādām valstīm.