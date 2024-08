Liepājas muzejā būs skatāma franču fotogrāfa Filipa Maržo izstāde

Pirms sešiem gadiem no savas dzimtās Parīzes pārcēlies dzīvot uz Poliju, uz Gdaņsku, lai būtu iespēja ik dienu iegremdēties Baltijas atmosfērā, izprast to un iejusties tajā, izpētīt piekrasti, iepazīt tās cilvēkus. Gdaņskā izveidojis sava veida “bāzes nometni”, no kurienes ceļot uz citām Baltijas valstīm, atgriezties pie tām. Tas viss nebūtu bijis iespējams, dzīvojot Francijā.