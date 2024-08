Pirmdienas, 12. augusta vakarā, savu pirmo koncertu Rīgā aizvadīja sensacionālā hita “I Like The Way You Kiss Me” izpildītājs Artemas. Britu mūziķi iesildīja pašmāju grupa YŪT, radot neaizmirstamu atmosfēru VEF kvartālā. Ielūkojies TVNET+ sagatavotajā foto atskatā no muzikālā pirmdienas vakara - iespējams vērīgā fotogrāfa acs ir izraudzījusies tieši tevi klausītāju un baudītāju rindās!