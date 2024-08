Reperis Edavārdi izsludina šīgada pirmo un vienīgo solokoncertu

Koncerts būs īpaša atgriešanās uz skatuves, kurā Edavārdi prezentēs arī savu jaunāko albumu "IEKŠAS", kas tika izdots šīgada pavasarī. Koncerta programma solās būt bagātīga ar skaņdarbiem, kas radīti pēdējās desmitgades laikā – no visiem iemīļotajām dziesmām līdz pat slēptiem dārgumiem, kas ilgu laiku gaidījuši savu iespēju izskanēt.

Aksels Bergs/Aksels Shot It

Foto: Aksels Bergs/Aksels Shot It

Ieeja koncertā sākot no 19.00, pasākuma sākums plānots plkst. 20.00. Biļetes var iegādāties vietnē bilesuserviss.lv. Pasākums ir atvērts visām vecuma grupām.

Edavārdi ir viens no spilgtākajiem un ietekmīgākajiem Latvijas hip-hop māksliniekiem, kurš darbojas jau vairāk nekā 15 gadus. Viņš ir daļa no populārās grupas "Singapūras Satīns" un ir piedalījies dažādos citos muzikālos projektos, piemēram, PKI, "Riekstu Armija", kā arī sadarbojies ar tādiem māksliniekiem kā ansis, Ozols, "Very Cool People", Kristīne Prauliņa, "Nova Koma", DJ Dubra un daudziem citiem. 2024. gada 10. aprīlī Edavārdi izdeva savu devīto solo albumu "IEKŠAS".