Šoruden Baltijas baleta festivālā izdejos emocionālus stāstus vairākās Latvijas pilsētās

29. starptautiskais Baltijas baleta festivāls un tā mākslinieciskā direktore Lita Beiris šogad skatītājiem piedāvās dziļus, pasaulīgus un kaislīgus stāstus dejas valodā. Programmā – ukraiņu Modernā baleta teātris, izcili Spānijas dejotāji un mūziķi no Antonio Andrade Compañía Flamenco un Baltijas Baleta teātris no Lietuvas. Festivāls norisināsies no 3. oktobra līdz 4. novembrim Rīgā, Ogrē un Cēsīs.