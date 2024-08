"Velns un septiņi eņģeļi! Uz to ir jāierauj viens malciņš!" Vai šis citāts ir no kino klasikas "Limuzīns Jāņu nakts krāsā" vai no 1975. gada kino grāvēja "Melnā vēža spīlēs"? Sāc testu un pārbaudi savas zināšanas par Latvijas kino zelta fondu.