Aktrise, kura nokavēja pati savas bēres: Elizabetes Teilores ikoniskā dzīve

Teilore dzimusi 1932. gada 27. februārī Londonā, taču 1939. gadā viņa ar vecākiem pārcēlās uz dzīvi Kalifornijā. Drīz vien viņas talantu atklāja kinostudijas "Universal Studios" priekšsēdētāja līgava. Aktrise debitēja kino 1942. gadā ar lomu kinolentē "There's One Born Every Minute" un jau 1944. gadā kļuva par bērnu lomu zvaigzni, filmā "National Velvet" atveidojot meiteni, kura uzvar zirgu skriešanās sacīkstēs "Grand National", izliekoties par zēnu.