Topošās LSM valdes locekļiem noteikta mēnešalga 9200 eiro apmērā, savukārt valdes priekšsēdētājam – 10100 eiro apmērā. Lūsis izsaka nožēlu par to, ka viņi ar Treibergu nav pieteikušies uz šiem amatiem, bet tā vietā turpina ierakstīt podkāstus. Lai arī desmit tūkstoši nenoliedzami ir liela un lieliska alga, nez vai tā iedzīs valsti bankrotā, tāpēc būtiska problēma šajā jautājumā varētu būt sliktā komunikācija un nespēja priekšlaicīgi izskaidrot, kāpēc šie amati varētu būt tieši tik svarīgi un labi apmaksāti.

Tikmēr Parīzē pēc izkāpšanas no savas privātās lidmašīnas nekavējoties aizturēts vietnes “Telegram” dibinātājs un izpilddirektors Pāvels Durovs. Mūsu austrumu kaimiņvalstī viņam notiek vērienīgas atbalsta akcijas un troļļu fermas nerimstas publicēt ierakstus par to, cik ļoti Eiropā ir draņķīgi ar demokrātiju, jo krievijā jau nu gan cilvēkus tāpat vien nesēdinot cietumā. Ironiski. Treibergs trāpīgi norāda, ka jebkas, ko atļauj atbalstīt krievijā, ir to vērtību nesējs, ko atbalsta kremlis.