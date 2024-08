Kā izprast pasauli un tajā līdzdarboties: dzejoļu krājumā bērniem “Patīk!”

Dzejoļu krājumā “Patīk!” iekļauti 36 dzejoļi, kuros atrodams liels retums mūslaiku dzejā bērniem: puikas domu gaita, kurā liela nozīme ir interesei par to, kā pasaule darbojas, kā to racionāli izprast, kā uz to iedarboties.