Noskrien apli mūziķu atbalstam! Notiks trešais mūziķu labdarības skrējiens

Sociāli aktīvā mūziķe Katrīna Dimanta ir viena no “Fonda Līdzskaņa” lielākajām atbalstītājām – viņa iesaistās gan dziesmu rakstīšanas nometnēs, kur daļa no fonogrammai pienākošās atlīdzības tiek novirzīta fonda vajadzībām, gan aktīvi stāsta par fonda iniciatīvām publiski. Katrīna Dimanta saka: “Pirms pāris gadiem, kad aizbraucu uz “Fonda Līdzskaņa” dziesmu rakstīšanas nometni, es pat nezināju, cik liela iesaiste un kāda vērtība šim fondam turpmāk būs manā dzīvē. Esmu daudz strādājusi ar mūziķiem, fondu un tā popularizēšanu, esmu ļoti priecīga par šādu iniciatīvu. Arī Mūziķu labdarības skrējiens ir brīnišķīga iniciatīva – skrienot mēs paši jūtamies labāk, bet dalības maksa palīdz kādam, kam palīdzība nepieciešama. Es pati esmu saņēmusi fonda finansiālo atbalstu, kad manai kājai neplānoti bija jāveic operācija. Esmu par to pateicīga un tagad gatava dot atpakaļ – kādam citam mūziķim, kam palīdzība vajadzīga šobrīd!” Pirmajā mūziķu skrējiena gadā Katrīna Dimanta pati skrēja un skrējienam īpaši gatavojās. Otrajā gadā skriešanu diemžēl sanāca izlaist, jo tobrīd viņa varēja pārvietoties tikai ar kruķiem. Taču mūziķe vienalga piedalījās – kopā ar Ati Zviedri Katrīna iejutās komentētājas lomā.