Festivāls "Baltijas pērle" sākas ar sensāciju

Striptīza dejotājas no Bruklinas stāsts, kura vienā naktī pārtop par pasaku princesi ar saderināšanās četru karātu briljantu gredzenu pirkstā, dodas uz balli Lasvegasā greznā "karietē" ar rikšojošu zirgu uz radiatora.

Pasakai pienāk gals tad, kad vecāki, nespēdami novērtēt sava dēla izvēli, nosūta pāri okeānam nelielu audzināšanas brigādi no Kaukāza. Infantilais līgavainis uzreiz pārvēršas par žurku, bet kariete — par ķirbi… No šī brīža romantiskā komēdija ir lemta kapitulēt neapdomīgā zelta jaunatnes pārstāvja iebraukušo straujo armēņu kriminālo "dresētāju" priekšā. Sākas satriecošs gangsteru vesterns, kas aizraujošā galopā nesas pa Braitonbīču, Manhetenu un Lasvegasu, meklējot no atbildības bēgošo!