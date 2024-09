Prezentētas dziesmas no jaunās rokoperas "Turaidas roze" Turaidas pilī

Rokoperas librets, kas rakstīts angļu valodā, ir sirreāls, taču tā dziesmas un to saturs ir aktuāli arī mūsdienu kontekstā. Šis internacionālais piegājiens ļaus rokoperai gūt atpazīstamību ārvalstīs, sniedzot skatītājiem iespēju iepazīt Latvijā dzimušo skaisto leģendu par Turaidas Rozi. "Amber Way Studio" un "Amber Way" uzņēmumi cer, ka gan Rīgas, gan Siguldas iedzīvotāji būs aktīvi un kuplā skaitā apmeklēs šo grandiozo pirmizrādi.