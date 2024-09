Izziņotas RIGA IFF galvenā konkursa filmas

Kannu kinofestivāla “Zelta palmas zaram” nominētā dāņu gada lielfilma “Meitene ar adatu” (The Girl With the Needle), kas uz lielā ekrāna smalki iedzīvina šausminošu stāstu par Dānijas sērijveida slepkavu drūmā un nepielūdzamā pasaulē īsi pēc Pirmā pasaules kara beigām.