RIGA IFF izziņo 11. sezonas plašo programmu un sāk biļešu tirdzniecību

Latvijas pirmizrādi svinēs Latvijas studijas “White Picture” līdzproducētā asprātīgā ģimenes filma “Grāmata par visu” (The Book of Everything), kas piemērota bērniem no septiņu gadu vecuma. Tāpat jau trešo gadu festivāla nedēļas nogalēs noritēs arī relaksētie animācijas īsfilmu seansi – tie veidoti gan kā mazāko skatītāju pirmā kino pieredze kinoteātrī, gan piedzīvojums bērniem ar funkcionāliem vai autiskā spektra traucējumiem.