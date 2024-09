Latviešu un zviedru mūziķu kopprojekts “Abpusēji” publisko pirmo singlu un izsludina koncertu

Hanss Anteheds: “Man ir liels prieks sadarboties ar Normundu. Mūsu kopīgā mīlestība uz skaistām, neaizmirstamām zelta dziesmām mūs saveda atkal kopā radošajā projektā “Abpusēji”. Tas savedis kopā arī labus draugus un lieliskus mūziķus no Baltijas jūras abām pusēm, caur patiesu mīlestību uz kvalitatīvu mūziku. Mūziku no pagātnes, kuru tagad godinām ar jaunām interpretācijām, tajā pašā laikā paturot vislielāko cieņu pret oriģinālajām versijām un māksliniekiem, kas tās kādreiz izpildījuši. Mana devīze vienmēr ir bijusi "Mūzika lai top no prieka!”, kas, starp citu, ir nosaukums vienai no albuma dziesmām."