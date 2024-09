Latvijas animācijas filma "Straume" nominēta Eiropas Parlamenta "LUX" skatītāju balvai

Latviešu režisora Ginta Zilbaloža "Straume" jeb "Flow" ir vienīgā balvai izvirzītā animācijas filma. To līdzās pārējām nominantēm izvēlējās īpaša ekspertu komisija. Nākamo mēnešu laikā, līdz 2025.gada pavasarim gan skatītāji, gan EP deputāti vērtēs filmas, balsojot. Šajā laikā EP organizēs filmu bezmaksas seansus visās 27 dalībvalstīs.

Šogad balvai izvirzītas pasaulē godalgotas filmas no Grieķijas, Francijas, Latvijas, Ukrainas un Beļģijas - kopā ar Zilbaloža "Straumi", "LUX" balvai nominēta arī spēlfilma "Animal", "Dahomey", "Intercepted", "Julie Keeps Quiet". "LUX" skatītāju balvu iegūs filma, kas no sabiedrības un EP deputātiem būs saņēmusi visaugstāko kopējo vērtējumu. Paredzēts, ka uzvarētāju noskaidros "LUX" skatītāju balvas pasniegšanas ceremonijā EP 2025.gada aprīlī.