Samanta Tīna izdod dziesmu par mīlestību, kurai nav lemts būt

“Šīs dziesmas stāsts ir par diviem cilvēkiem, kuri ir patiesi iemīlējušies, taču viņiem nav lemts būt kopā. Dvēseliskā, emocionālā ziņā abi vienmēr paliek vienoti, taču liktenis viņiem ir nelabvēlīgs, un šīm attiecībām nav lemts būt. No vienas puses, tas ir skaisti, jo mīlestība, atmiņas un pieredze par kopā pavadīto laiku ir mūžīgas, bet no otras puses skumji, sāpīgi, ka liktenis šīm attiecībām ceļus šķīris! Tas ir tāpat kā tad, kad tev ir sapnis, par ko tu sapņo mūžam, bet, apzinoties, ka tev nekad to nepiepildīt likteņa pavērsienu dēļ, rodas neizpratne un rūgtums. Tad paliek jautājums – kāpēc tam vispār vajadzēja notikt, kāpēc lemts bija satikties diviem cilvēkiem, piedzīvot ko neatkārtojamu, ja tam nav lemts dzīvot? Šis stāsts ir par sāpīgi skaisto, mūžīgi paliekot vienam otra sirdī tam “īpašajam”, bet diemžēl nesasniedzamajam,” stāsta Samanta.