Izziņots šī gada "Dod pieci!" ziedojumu mērķis

Smagi slims cilvēks līdztekus fiziskām sāpēm un ierobežojumiem nereti nonāk bezcerīgā situācijā ārstniecībai nepieciešamās naudas trūkuma dēļ. Ja pacienta diagnoze "izkrīt" no valsts apmaksāto ārstniecības pakalpojumu vai kompensējamo medikamentu saraksta, slimība ievelk trūkumā un nabadzībā visus tuvākos, atzīmē LR.

Tāpat LR norāda, ka nereti cilvēkiem nepietiek līdzekļu ārstu konsultācijām, jo valsts apmaksātie speciālisti kvotu trūkuma dēļ ir grūti pieejami vai ilgi jāgaida. Bieži finansiālu līdzekļu trūkuma dēļ cilvēki ārstniecību atliek vai neveic to nozīmētajā apjomā. Naudas trūkums valstiskā līmenī nereti ir iemesls, kādēļ specifiskas diagnozes gadījumos daudzi medikamenti, īpaši inovatīvie, paliek ārpus kompensējamo zāļu sarakstiem, tikmēr pacientu vienīgā cerība ir līdzcilvēku atbalsts, norāda radio.

Labdarības maratons "Dod pieci!" šogad notiks vienpadsmito reizi, no 13.decembra līdz 19.decembrim, teju nedēļas garumā raidot no īpašas stikla studijas pilsētvidē, Doma laukumā. Latvijas Radio 5 dīdžeji 24/7 režīmā dalīsies ar cilvēku pieredzes stāstiem, ekspertu viedokļiem un atskaņos ziedotāju izvēlētas dziesmas, iestājoties par pārmaiņām sabiedrībā.

Labdarības maratons ir daļa no starptautiska projekta "Serious Request", kurā dažādās Eiropas valstīs radiodīdžeji nedēļu raida no īpašas stikla studijas, pievēršot uzmanību konkrētai labdarības maratona izraudzītai grupai vai sabiedriski nozīmīgai tēmai. Ikviens tiek aicināts ziedot līdzekļus apmaiņā pret mīļāko dziesmu radio ēterā.