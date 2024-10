Tartu 2024 kultūras notikumu izlase: ko vēl var paspēt apskatīt

No 18. oktobra līdz 23. novembrim Tartu radošajā kvartālā "Aparaaditehas" būs iespēja aplūkot izstādi "Superorganisms", kas ir daļa no 17 Eiropas kultūras organizāciju kopīgi veidota starptautiska projekta, kurā mākslinieki no dažādām valstīm pēta iespējamo harmoniju starp indivīdu un kolektīvo eksistenci, kopīgiem spēkiem rūpējoties par mūsu planētu. Latviju izstādē pārstāvēs māksliniece Elīna Matvejeva. Vairāk informācijas "Superorganisms" vietnē.